Bettel will beim Impfen «den Turbo zünden»

Die Impfkampagne nimmt langsam Fahrt auf. Um beim Tempo mithalten zu können, wurde am gestrigen Montag ein fünftes Impf-Zentrum in Findel eröffnet. Nichtsdestotrotz hängt alles von der Verfügbarkeit der Impfstoffe ab. «Grundsätzlich haben wir nie genug Dosen! Aber wir erreichen langsam eine gewisse Sättigung», so Sebastien Français, Koordinator der Impfzentren.

Auch Premierminister Xavier Bettel (DP) bestätigt eine Zunahme bei den Lieferungen, auch wenn es laut ihm «immer ein Wettlauf ist, die Impfstoffe zu bekommen». Die Regierung hofft auf den Johnson & Johnson-Impfstoff, der diese Woche ankommen soll und aufgrund des vollen Impfschutzes nach nur einer Injektion als Wendepunkt gesehen wird. Zunächst werden 2400 Dosen erwartet, in zwei Wochen soll die gleiche Menge erneut geliefert werden. «Das ist weniger als ursprünglich erhofft, weil es eine Lieferverzögerung gab», so Luc Feller, der Hohe Kommissar der nationalen Sicherheit.

Xavier Bettel hofft, dass Luxemburg im April und vor allem im Mai dank «massiver Lieferungen den Turbo bei der Impfung zünden kann». «Wir sind immer noch auf Lieferungen angewiesen. Und wenn ein Produkt plötzlich vom Markt genommen wird, ändert sich nochmal alles.» Der Regierungschef freut sich derweil über die bald möglichen 55.000 Impfungen pro Woche. 95.000 könnten es werden, wenn das sechste Impfzentrum in der Luxexpo in Betrieb geht. «Wir injizieren jetzt 80 Prozent der erhaltenen Dosen, verglichen mit 50 Prozent vor ein paar Wochen», erklärt Bettel. Aufgrund der zunehmenden Lieferungen werden weniger Impfdosen für die Zweitimpfungen gelagert.

