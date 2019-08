Junge Leute packen mit an, statt rumzusitzen

Rund sechzig Jugendliche aus den verschiedenen Foyers der Caritas, die hier internationalen Schutz suchen, haben in diesem Sommer an unterschiedlichen Bildungsprojekten teilgenommen. So wie Abdel, Mohamed und Maïga. Ihre Aufgabe in dieser Woche: die Terrasse im ersten Stock des Foyers Esch/Alzette reparieren.

«Sie malern hauptsächlich. Gerade haben sie den Gartenmöbeln ein neues Aussehen verpasst«, erklärt der Leiter des Foyers, Bertrand Dauplais. Insgesamt 30 Stunden arbeiten sie in der Woche, als Gegenleistung gibt es ein kleines Taschengeld.

«Es ist besser, als nur rumzusitzen und nichts zu tun.»

Mohamed kam vor sechs Monaten aus Marokko nach Esch. Für den 19-Jährigen ist das Projekt eine riesige Chance. «Ich kann ein bisschen Geld dazu verdienen und mich gleichzeitig weiterbilden, indem ich dort arbeite, wo ich wohne», sagt er.

Für die 29-jährige Maïga aus Mail sind die Projekte bei der Caritas eine Möglichkeit, «motiviert zu bleiben und Stress abzubauen». «Es hilft uns mental. Es ist besser, als herumzusitzen und nichts zu tun. Wir haben leider nicht die Möglichkeit, außerhalb des Hauses zu arbeiten, obwohl wir es wollen. Die Papiere sind eben das Problem. Wir träumen alle davon, uns zu integrieren.»

Es gibt Regeln zu beachten

Auch Abdel Mouiz, ein 19-jähriger Marokkaner, ist positiv gestimmt. «Das Taschengeld ist natürlich ein Plus, aber es ist auch toll, zu sehen, wie wir gemeinsam unser aktuelles Zuhause schöner gestalten. Ich bin ziemlich vertraut mit der Arbeit, gemalert habe ich auch schon in Marokko.»

«Was die jungen Menschen auch lernen, sind Dinge wie pünktlich aufstehen, sich an Abmachungen halten und so weiter. Selbstverständliche Dinge, die ihnen in der späteren Arbeitswelt im Großherzogtum zugute kommen werden», meint Bertrand Dauplais. Die Projekte richten sich in erster Linie an Personen, deren Anträge auf internationalen Schutz in Bearbeitung sind, und an abgelehnte Personen, die keine finanzielle Unterstützung mehr erhalten.

(Marion Mellinger/L'essentiel)