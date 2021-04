CSL kritisiert Rückgang des Wohlbefindens

Das Thema Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz «hat seit der Covid-19-Krise noch mehr an Bedeutung gewonnen», so Nora Back, Präsidentin der Arbeitnehmerkammer (CSL). Im vergangenen Jahr hatte die CSL eine Konferenz zu diesem Thema geplant, die aus Pandemie-Gründen verschoben wurde. Jetzt will man das Thema wieder auf den Tisch bringen, damit «jeder Arbeitnehmer vom gleichen Schutz profitieren kann», sagt David Buchel, Berater der Geschäftsführung.

Er verweist auf einen Rückgang des Wohlbefindens bei der Arbeit und die Zunahme von Burn-out. Insgesamt leiden 35 Prozent der Arbeitnehmer an Rücken- und/oder Gelenkschmerzen. Außerdem beklagt Buchler die 120.000 arbeitsbedingten Krebserkrankungen, wobei er erwähnt, dass «viel zu wenig gemeldet» werden. Ihm zufolge sind Arbeitnehmer im Home Office «neuen Problemen ausgesetzt, vor allem der Isolation und der psychischen Belastung». Er erinnert daran, dass «nach der Rechtsprechung die Sicherheit in der Verantwortung des Arbeitgebers liegt, auch wenn der Arbeitnehmer zu Hause ist».

Mehr Standardisierung

Um die Situation zu verbessern, wünscht sich die CSL Reformen. So werden beispielsweise die insgesamt sieben arbeitsmedizinischen Dienste kritisiert. Der Multisektorale Arbeitsmedizinische Dienst koexistiert mit dem Industriellen Arbeitsmedizinischen Dienst und mit internen Abteilungen öffentlicher und privater Unternehmen. Nora Back plädiert für eine «Standardisierung, um eine einzige, unabhängigere und unparteiische Struktur» zu haben. Außerdem gebe es einen Mangel an Betriebsärzten.

Der Sektor leidet auch unter einem Mangel an Ressourcen, so die CSL. Eine Abgabe von 0,1 Prozent der Lohnsumme sei laut David Buchler «unzureichend». Diese Zahlen haben sich «seit einer Studie aus dem Jahr 2012 nicht verändert». Um die Öffentlichkeit und damit auch die Arbeitnehmer für die Gefahren und ihre Rechte zu sensibilisieren, wurde eine Reihe von kurzen Videos von weniger als einer Minute Länge online gestellt.

(jg/L'essentiel)