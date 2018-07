Xavier Bettel würde «gerne mehr Krimis lesen»

Der luxemburgische Premierminister Xavier Bettel würde, wenn er mehr Zeit hätte, gerne mehr lesen. Dies und anderes sagt der Regierungschef in einem am Freitag veröffentlichten Interview mit der Deutschen Presse-Agentur in vier Sätzen, deren Anfänge er in einem Gespräch spontan vervollständigte:

Als ich ein Kind war, wollte ich gerne ...

Bettel: ... «es ist kein Witz: Es waren drei Berufe, die ich immer werden wollte: Rechtsanwalt, Bürgermeister oder Botschafter.»

(Anmerkung: Seine beruflichen Träume hat sich Bettel damit weitestgehend erfüllt. Er hat bereits als Rechtsanwalt gearbeitet und war von 2011 bis 2013 Bürgermeister der Stadt Luxemburg)

Wenn ich ganz viel Zeit hätte, ...

Bettel: ... «würde ich mehr lesen, nichts Politisches. Aber Geschichte und Krimis. Das mache ich in den Ferien. Ich lese da ein Buch an zwei Tagen.»

Mit einem Lottogewinn von 90 Millionen Euro würde ich ...

Bettel: ... «ich spiele nicht Lotto. Also kann es auch nicht passieren.»

Wenn ich erneut Premierminister von Luxemburg werde, ...

Bettel: ... «mache ich weiter. Ich setze mich weiter ein für mein Land, für seine Bürger – mit der Energie und der Lust wie bisher.»

(L'essentiel/dpa)