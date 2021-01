Koalitionspolitiker gehen von Lockerungen aus

Welche Einschränkungen gelten ab nächster Woche für Luxemburg? Dies wird am Dienstagnachmittag von Premierminister Xavier Bettel (DP) und Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) bekannt gegeben. Die meisten der aktuellen Restriktionen – Ausgangssperre oder Verbot des Verkaufs von nicht lebensnotwendigen Produkten – gelten nur bis Sonntag.

«Wir müssen mit einer vorsichtigen Öffnung der Geschäfte rechnen», sagt eine Quelle aus dem Kreis der Regierungsmehrheit und ergänzt: «Die wichtigsten Maßnahmen sollten zwar bestehen bleiben, aber es ist eine Lockerung in Sicht». Viele Punkte würden derzeit noch diskutiert, hieß es am Montag. «Die Regeln sollten weniger streng sein», bestätigt eine andere Quelle. Diese Entspannung würde durch «einen etwas weniger starken Druck auf die Krankenhäuser» und «eine Verbesserung der Fallzahlen ermöglicht», so unsere Quellen.

Handelsverband fordert Lockerungen

Diese optimistische Einschätzung wird von Paul Wilmes, Sprecher der Covid-19-Taskforce, gedämpft. Er spricht von «großen Unbekannten»: Die Positivitätsrate sei zwar sicherlich gesunken, gleichzeitig seien aber auch viel weniger Tests durchgeführt worden. Erst die laufende Woche werde neue Erkenntnisse liefern: «Es ist noch zu früh, um die Auswirkungen der sozialen Interaktionen über die Feiertage messen zu können», sagt Wilmes und verweist auf die Inkubationszeit (vier bis sieben Tage), weniger Tests und der Zeit, die es braucht, bis sich das Verhalten auf die Krankenhäuser auswirkt. Zudem erinnert Wilmes an die neue Mutation des Virus aus Großbritannien, von der angenommen werden kann, dass sie ansteckender ist, als «herkömmliche» Stämme: «Es besteht das Risiko eines starken Wiederaufflammens der Ansteckungen Mitte Januar».

Die betroffenen Gewerbetreibenden warten jedoch ungeduldig auf eine Lockerung der Maßnahmen, wie Nicolas Henckes, Direktor des luxemburgischen Handelsverbands (CLC), erklärt: «Wir fordern die Wiedereröffnung der Geschäfte am kommenden Montag. Viele Akteure werden trotz der Hilfe nicht überleben können».

(Nicolas Martin/Joseph Gaulier/L'essentiel)