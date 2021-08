Einwohner Luxemburgs sollen evakuiert werden

Sechs Bewohner Luxemburgs halten sich aktuell in Afghanistan auf und sollen evakuiert werden, wie das Außenministerium am Dienstag auf Nachfrage bestätigt. «Vier von ihnen haben die luxemburgische Staatsbürgerschaft, zwei weitere sind Afghanen, die im Großherzogtum leben.»

«Nach den jüngsten Ereignissen in Afghanistan plant die Verteidigungsdirektion gemeinsam mit den belgischen Behörden eine Evakuierungsoperation aus Afghanistan unter Einsatz der binationalen belgisch-luxemburgischen Lufttransporteinheit A400M», heißt es in einer Mitteilung des Verteidigungsministeriums. Die Verteidigungsdirektion stehe mit den betroffenen Personen in Kontakt, um die Organisation ihrer Rückführung zu koordinieren.

Die Verteidigungsdirektion habe außerdem die NATO Support and Procurement Agency (NSPA) bei der Rückführung von 17 Mitarbeitern unterstützt, die derzeit in Afghanistan im Einsatz sind.

(mei/fl/L'essentiel)