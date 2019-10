Mehr Drogenkonsum als im Rest von Europa

Die Analyse von Arzneimittelrückständen im Abwasser ist eine Studie, die vor 2018 noch nie in Luxemburg durchgeführt wurde, obwohl sie in vielen anderen europäischen Städten zum Standardrepertoire gehört. Im Sommerbeginn des letzten Jahres wurden in der Kläranlage Petingen vier Tage lang Proben entnommen und vom Laboratoire national de santé (LNS) analysiert.

Andere Drogen?



Aufgrund des schnellen Abbaus dieser Produkte im Abwasser können keine Schlussfolgerungen über die Verwendung von Cannabis und Heroin gezogen werden.

Besonders sind dabei die Rückstände illegaler Substanzen. «Unsere Ergebnisse ergänzen die Statistiken von Polizei und Zoll sowie des Centre Abrigado», sagt Adèle Bourmaud, technische Leiterin der LNS. So kommt Methamphetamin kaum in den Daten der Behörden vor, wird aber doch in Luxemburg konsumiert.

Überdurchschnittlicher Drogenkonsum

Die Studie bestätigt auch das Ausmaß des Kokainmarktes in Luxemburg, der «harten» Droge, die im Land am häufigsten verwendet wird. Petingen und seine Umgebung liegen mit 541 Milligramm pro Tag pro 1000 Einwohner leicht über dem europäischen Durchschnitt. Weit entfernt vom Bristol-Rekord in England (892 Milligramm pro Tag pro 1000 Einwohner), aber weit vor Paris oder München. Auch Ecstasy und MDMA werden in Luxemburg stärker konsumiert als im übrigen Europa.

Die Fachleute untersuchten auch die gemessenen Parameter an verschiedenen Tagen. Der Kokainkonsum nimmt während der Woche langsam zu, Ecstacy erreicht seinen Höhepunkt am Wochenende, während Amphetamine hauptsächlich in der Mitte der Woche konsumiert werden. «Es könnte eine Droge sein, die mehr an Werktagen konsumiert wird, auch wenn die Studie nicht mehr als ein Hinweis ist», so Bourmaud.

Der erstellte Index könnte im Laufe der Jahre stark verbessert werden, mit der Aussicht auf neue Analysen in anderen Kläranlagen. Stichproben könnten sogar auf Festivals in Luxemburg entnommen werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)