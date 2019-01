Schneechaos – 22 Unfälle in Luxemburg

Der Winter hält Einzug im Großherzogtum. Am Mittwoch verursachten Schnee und Glätte Chaos auf den Straßen. In den frühen Morgenstunden ereigneten sich mehrere Unfälle. Es kam unter anderem in Düdelingen und Esch/Alzette zu erheblichen Verkehrstörungen.

Die Flüge am Findel hatten Verspätungen oder wurden sogar gestrichen. Auf Luxemburgs Straßen wurden «insgesamt 22 Unfälle registriert. Autofahrer benötigten am Mittwoch teils mehrere Stunden, um am Ziel anzukommen», erklärt ein Sprecher der Polizei. Die Behörden weisen Autofahrer weiter darauf hin, die Geschwindigkeit den Wetterverhältnissen anzupassen. Der staatliche Wetterdienst MeteoLux warnt vor weiteren Schneefällen am Mittwoch- und Donnerstagabend.

(L'essentiel)