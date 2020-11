Luxemburg kündigt weitere Maßnahmen an

Der Regierungsrat hat am Dienstagvormittag vorsorglich ein neues Maßnahmen-Bündel beschlossen. Das erklärt Premierminister Xavier Bettel (DP) am Dienstag in einer Pressekonferenz gemeinsam mit Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) nach der außerordentlichen Sitzung des Regierungsrats zur Corona-Lage. Ein entsprechender Gesetzestext sei der Chamber vorgelegt worden, die Abgeordneten sollen diesen allerdings erst am kommenden Montag abstimmen. Bis dahin wolle man die Zahlen beobachten, der Trend müsse sich bis dahin umkehren, sonst müsse die Regierung reagieren. Der Entwurf sehe vor, das öffentliche Leben weiter stark einzuschränken.

Der Gesetzestext sieht vor, die privaten Treffen auf zwei haushaltsfremde Personen zu begrenzen. Die Gäste dürfen allerdings nur aus dem selben Haushalt kommen. Außerdem muss der Breitensport auf Training in geschlossenen Räumen verzichten, im Freien ist die Zahl der Trainingsteilnehmer dann auf vier Personen begrenzt. Schul- und Profisport dürfen demnach weiter stattfinden.

Nächsten Tage entscheiden

Die nächsten Tage seien entscheidend für das weitere Vorgehen. Das Maßnahmen-Paket beinhaltet zudem Einschränkungen für Kulturveranstaltungen mit Publikum, die größtenteils ausfallen müssten. Museen und Bibliotheken werden von dieser Einschränkung ausgenommen. Das Maßnahmen-Bündel soll im Fall des Falles bis zum 15. Dezember gelten. Bis zu diesem Datum sollen die bisherigen Maßnahmen (Ausgangssperre, Gastro-Beschränkungen, etc.) dann ebenfalls verlängert werden. Für die Schulen könnten weitere Einschränkungen auf dem Verordnungsweg am Montag beschlossen werden.

So könnten die Klassen geteilt und erneut Fernunterricht eingeführt werden. Auch in den Schulkantinen werde es dann weitere Einschränkungen geben. Gelten sollen die Einschränkungen in diesem Bereich bis zu den Weihnachtsferien. Man habe bei den möglichen Maßnahmen darauf geachtet, wo das Ansteckungsrisiko am höchsten sei und wie man diesem Risiko begegnen könne.

Kurve deutet leicht nach unten

Derzeit beobachte man in Luxemburg eine Stabilisierung der Corona-Situation auf einem hohen Niveau. Die Tendenz der Zahlen wiesen derzeit einen leichten Abwärtstrend aus, aber viel Luft nach Oben lassen die aktuellen Zahlen nicht. Die Kapazität der Luxemburger Intensivstationen sei in dieser Woche zu 50 Prozent ausgelastet. Die Kapazitätsgrenze sei derzeit noch nicht erreicht, man wolle diese aber auf jeden Fall verhindern. Schließlich wolle man das Funktionieren des Gesundheitswesen in seiner ganzen Breite aufrechterhalten, erklärte Xavier Bettel zur Zielsetzung.

Im Anschluss betonte Gesundheitsministerin Paulette Lenert, dass die Überlastung die größte Gefahr bleibe, die vom Coronavirus ausgeht. Restriktionen seien notwendig, da sich das Virus ansonsten in der Gesellschaft extrem schnell ausbreiten würde. Es könne nur gemeinschaftlich bekämpft werden. «Es sterben noch immer Menschen an dem Virus, das brauche ich niemandem zu sagen», erklärte die LSAP-Politikerin. Besonders die vergangene Woche sei mit 39 Todesopfern besonders schwerwiegend und «mehr als während der ersten Welle der Pandemie» gewesen, so Lenert weiter.

Ältere Infizierte sind gefährdet

15 Prozent der Infizierten über 65 Jahren liefen Gefahr, wegen eines schweren Krankheitsverlaufs mit Komplikationen ins Krankenhaus eingeliefert zu werden. Generell müsse im Auge behalten werden, ob die geltenden Maßnahmen der aktuellen Situation gerecht werden. Die Bevölkerung müsse fortlaufend sensibilisiert werden. Die geplanten Maßnahmen würden nur Orte betreffen, an denen Menschen in Interaktion treten und sich das Virus rasch verbreitet. Lediglich an die Bürger zu appellieren, reiche nicht mehr aus.

Dennoch zeigte sich die Ministerin mit dem Erfolg der derzeit geltenden Maßnahmen zufrieden. «Dadurch konnte ein Lockdown vermieden werden», so Lenert. Allerdings könne die Situation jederzeit wieder außer Kontrolle geraten – und die Lage in den Krankenhäusern kippen. «Wir dürfen dem Virus jetzt nicht das Feld überlassen», mahnte die Gesundheitsministerin.

Mit etwa 70.000 Tests pro Woche liege Luxemburg im europäischen Vergleich weiterhin an der Spitze. Das Personal zur Rückverfolgung der Kontakte sei auf 220 Personen aufgestockt worden. Außerdem soll in Esch/Alzette ein neues Coronazentrum öffnen, das die Notaufnahmen entlasten soll.

(hoc/sw/L'essentiel)