Melanie Pereira gibt Einwanderern eine Stimme

«Einwanderung ist ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt, denn ich bin die Tochter portugiesischer Einwanderer. Mein Film behandelt dieses Thema», erklärt die Luxemburger Nachwuchs-Regisseurin Melanie Pereira. Die 22-Jährige, die erst kürzlich ihre künstlerische Ausbildung in Porto abgeschlossen hat, feierte mit ihrem ersten Film «Aos meus pais» bereits auf einem Filmfestival in Portugal großen Erfolg. «Ich habe den ersten Preis beim Dokumentarfilmfestival «Doclisboa» in Lissabon gewonnen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich war die Jüngste in meiner Kategorie», erklärt sie.

«Aos meus pais» führt die Zuschauer hinter die Kulissen einer Familie aus Portugal, die auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen ist und ihren Weg nach Luxemburg findet. Eine portugiesische Familie, die sich – wie so viele andere – von ihrem Heimatland trennen musste, um hier ein neues Leben zu beginnen. «Das Ziel ist es, zu zeigen, was es bedeutet, ein Einwanderer zu sein», so Pereira.

Drei neue Filmprojekte sollen in den kommenden Monaten folgen. «Auch darin werde ich auf das Thema Einwanderung eingehen. Dieses Mal aus der Sicht der Söhne und Töchter von Einwanderern.»

(Ana Martins/L’essentiel)