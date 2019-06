Luxemburg will in die Kongress-​​Top 50

Das Tourismusministerium will Luxemburg zu einem der 50 besten Reiseziele für internationale Kongresse machen. Zusammen mit der Stadt Luxemburg hat man dazu die Kräfte gebündelt und das «Luxembourg Convention Bureau» gegründet. Zuvor gab es zwei getrennt voneinander agierende Organisationen, die sich um den Bereich kümmerten.

Aktuell liegt Luxemburg noch auf Platz 72 der Weltrangliste, dominiert von den Städten Wien und Paris. Wie können wir das besser machen? «Wir werden uns an Kongresse wenden, die für Luxemburg potenziell interessant sind, indem wir unsere Argumente vorbringen: die logistischen und wissenschaftlichen Fähigkeiten des Landes, Sicherheit und Zugänglichkeit», erklärt François Lafont, CEO der Groupement d’intérêt économique (GIE).

Genug Hotels auf dem Land?

Aber kann Luxemburg seine hochgesteckten Ziele erreichen, insbesondere in Bezug auf die Hotelkapazität des Landes? Die Hotels der Hauptstadt sind unter der Woche voll. «Aber sie bieten an Wochenenden mehr Platz», sagt Lex Delles, der Tourismusminister der DP. Gleichzeitig sind die Hotels im Rest des Landes am Wochenende sehr gut ausgelastet und haben unter der Woche freie Kapazitäten. LCB kann Kunden im ganzen Land vermitteln. «In diesem Zusammenhang spricht für uns die Tatsache, dass der öffentliche Verkehr bald kostenlos sein wird», ergänzt François Lafont. Darüber hinaus vertraut Lex Delles darauf, dass er kürzlich Investoren aus dem Ministerium für Hotelprojekte im Großherzogtum empfangen hat.

Das neue Luxembourg Convention Bureau, das mit einem Budget von zwei Millionen Euro ausgestattet ist, soll Konferenzen zu Schlüsselsektoren der luxemburgischen Wirtschaft wie Logistik, Umwelttechnologien, IKT und Raumfahrttechnologien zum Ziel haben. Dabei sollen Kongressveranstalter für Luxexpo The Box und das European Convention Center in der Hauptstadt gewonnen werden, aber auch kleine Messen für andere Strukturen des Landes wie das Kurhaus Mondorf-les-Bains, das Schloss Urspelt und das Hotel Leweck in Lipperscheid an Land gezogen werden.

(Olivier Loyens/L'essentiel)