Arbeiter stürzt mit Baugerüst in die Tiefe

Auf einer Baustelle in der Rue Mercier im hauptstädtischen Bahnhofsviertel ist am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall passiert. Ein Arbeiter kippte aus noch nicht geklärten Gründen mit einem Gerüst um. Er fiel aus 2,50 Metern in die Tiefe und wurde lebensgefährlich verletzt.

Das Unfallopfer wurde zunächst vom Notarzt versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Die Gewerbeinspektion wurde benachrichtigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde auch die Kriminalpolizei eingeschaltet.

(mb/L'essentiel)