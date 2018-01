Luxemburger Satellit erfolgreich ins All gestartet

Am heutigen Mittwochabend fand der ursprünglich für gestern angesetzte Raketenstart der Flacon-9-Rakete der Firma SpaceX in Cape Canaveral statt. Die Trägerrakete hat den luxemburgischen Militärsatelliten GovSat-1 erfolgreich ins All geschickt. Gestern wurde der Start in letzter Minute abgesagt. Grund war ein technisches Problem an der Trägerrakete sowie ungünstige Wetterbedingungen.

Die waren heute wesentlich besser. Die Rakete hob pünktlich um 22.25 Uhr Luxemburger Zeit ab. Der Satellit wird zur militärischen Kommunikation verwendet.

Auch Premierminister Xavier Bettel war sichtlich mit dem Start zufrieden. Er befindet sich derzeit in Begleitung von Wirtschaftsminister Étienne Schneider und dem erbgroßherzoglichen Paar vor Ort. Auf Twitter teilte er mit, der erfolgreiche Start sei «der Beginn einer neuen Erfahrung für Luxemburg». Der Satellit stärke die «Schlüsselposition Luxemburgs im Weltraumsektor und trägt zur Diversifikation unserer Wirtschaft bei».

Impressive to finally see ???? #GovSat1 on its way to orbit????. This is the beginning of a new experience for ????????. @GovSat is strengthening the position of Luxembourg as a key player in the space sector and contributes to a diversification of our economy. pic.twitter.com/dj8gIxh8Fv