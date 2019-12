Neue Abgas-​​Norm «schadet dem Automarkt»

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das House of Mobile (HOA), der Interessenverband der Luxemburger Automobilbranche, steht dem neuen Verfahren zur Berechnung des Kraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen von Fahrzeugen (WLTP) grundsätzlich positiv gegenüber. Das Verfahren wurde am Dienstag von der Regierung in Luxemburg vorgestellt und gilt ab dem 1. März 2020.

Der Verband ist aber mit der, von Mobilitätsminister François Bausch vorgelegten, endgültigen Fassung nicht glücklich. Diese stimme nach Angaben des HOA nicht mit der «in den letzten Monaten» auf europäischer Ebene erzielten Einigung überein. Die Umsetzung könne in der vorliegenden Fassung für «völlige Verwirrung und Störung des Marktes im Jahr 2020» sorgen.

Steuern verdoppeln sich

Deshalb sah sich der Branchenverband am Mittwoch zu einer Stellungnahme aufgefordert. Besonders bei Firmenwagen sieht er Probleme. Die neue WLTP-Norm führt, durch die geänderten Daten bei Verbrauch und Schadstoffausstoß, zu einer Änderung der Kraftfahrzeugsteuer. «Das gleiche Fahrzeug wird daher, je nach Zulassungsdatum, vor oder nach dem 1. März 2020 unterschiedlich besteuert», bedauert das HOA.

Konkret wird ein Dieselfahrzeug, das nach der alten Norm einen CO2-Ausstoß von 120 Gramm pro Kilometer hatte, nun 154 Gramm pro Kilometer nach der WLTP-Norm haben. Mit der Folge, dass die Kraftfahrzeugsteuer von 86 Euro auf 166 Euro steigt. Was die Situation zusätzlich verschärfe: Ab 2019 würden Firmenwagen mit 1,8 Prozent statt bisher mit 1,5 Prozent monatlich versteuert werden müssen.

Luxemburger Sonderweg

Das House of Automobile spricht sich für eine Übergangsregelung aus, da alle ab dem 1. Januar 2020 bestellten Firmenfahrzeuge im Jahr 2021 auf die WLTP-Grundlage umgestellt werden. Nur 2020 werden dann für das gleiche Modell im Unternehmen unterschiedliche Steuern anfallen. Diese Verwirrung könnte dem Automobilmarkt in Luxemburg schaden, auch in Verbindung mit der gestiegenen monatlichen Versteuerung des Firmenwagens bei den Arbeitnehmern. «Firmenfahrzeuge machen 47 Prozent der Zulassungen aus, von denen die Hälfte Grenzgänger betrifft. Durch das neue Steuersystem könnten es zahlreiche Firmen vorziehen, ihre Fahrzeuge im Ausland zu kaufen und zuzulassen, warnt Gerry Wagner vom Branchenverband.

Dass Unternehmen ihre Fuhrparks regelmäßig erneuern, sei gut für die Umwelt und reduziere den CO2-Ausstoß. Dadurch leide auch der Luxemburger Gebrauchtwagenmarkt, da so weniger «junge Gebrauchte» verfügbar seien. Der Luxemburger Sonderweg bei der Umsetzung sei unverständlich, sagt der Branchenverband. Der Verband fordert daher im Einklang mit den übrigen europäischen Ländern eine einheitliche Regelung für das Jahr 2020 zu finden.

(nc/L'essentiel)