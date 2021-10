Über Allerheiligen zieht es viele in die Sonne

Vielen ist eine freie Woche zu wenig, um im Ausland Urlaub zu machen. Andere nutzen auch wenige freie Tage, um ins Flugzeug zu steigen. Ihnen bietet sich die nächste Gelegenheit über Allerheiligen im Allgemeinen nutzen. Bei den Touristen aus dem Großherzogtum sind eines der beliebtesten Reiseziele für die Zeit die Kanarischen Inseln. Gran Canaria, Teneriffa und die anderen Inseln sind zurzeit der Topseller», sagt Christine Corsi, Verkaufs- und Marketingmanagerin bei Travel Group Luxembourg.

Auf dem zweiten Platz steht bei den Luxemburgern Dubai, das in den vergangenen Jahren in den Reisebüros des Landes immer beliebter geworden ist. An dritter Stelle folgen die Badeorte an der Costa del Sol. «Das ist immer noch eine sichere Bank, weil sie relativ nah und preiswert sind», sagt Corsi.

Auch die Kapverden, die Dominikanische Republik und die Malediven sind beliebte Reiseziele. Das Interesse an Ägypten nimmt ebenfalls wieder langsam zu. Aufgrund der Corona-Pandemie buchen viele ihren Urlaub weiterhin spät. «Zwischen vier und sechs Wochen im Voraus im Jahr 2021, verglichen mit fast sechs Monaten vor der Pandemie», erklärt Corsi.

(Yannis Bouaraba/L'essentiel)