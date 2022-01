Fahrräder, Roller, Kinderwagen und sogar Jet-Skis: Der erste sonnige Sonntag des Jahres lockte viele Sonnenfreunde mit ihrem Equipment nach Remich.

Dino, der mit seiner Freundin Bharti, der neunjährigen Emily und seinen beiden Hunden Kajoo und Shana aus der Hauptstadt angereist war, freute sich über das Wetter: «Es ist immer 2 bis 3 Grad wärmer als in der Stadt». Auf dem Spielplatz trafen wir Tristan, Luz und ihre beiden Kinder Elena (zwei Jahre) und Stephan (sieben Jahre), die ebenfalls aus Luxemburg-Stadt herkamen. «Das ist unser erster Ausflug in diesem Jahr. Wir kommen nicht oft nach Remich, aber es ist schön, so an der Mosel entlang zu spazieren».

« Der blaue Himmel tut gut »

Dass das Thermometer nur 7 Grad anzeigte, war dabei egal: «Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte Kleidung», erklärt Anouk, die ebenfalls mit ihrer Familie aus Biwer angereist ist. Lubo, der mit Nargiz und Stefania (fünf Jahre) aus Hesperingen herkam, fügt hinzu: «Nach zwei Wochen grauem Wetter tut es gut, endlich den blauen Himmel zu genießen.

Die Gastronomie konnte sich bei dem Wetter über einen für dieses Jahr ungesehenen Andrang freuen. «Das ist immer so, sobald es in Remich einen Sonnenstrahl gibt», erzählt Vito, Chef der Pizzeria Marco Polo. Seine Kundschaft habe sich im Vergleich zum vorherigen Sonntag sogar verdreifacht. Leider war der Sonntag wohl ein Glückstag, denn Meteolux hat für Montag wieder Schnee, vermischt mit Regenfällen und Graupelschauer an gekündigt. Bis der Frühling wirklich kommt, muss man sich also noch etwas gedulden.

(jfc/L'essentiel)