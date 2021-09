The Kid Laroi kommt in die Rockhal

Seine Single «Stay» hat diesen Sommer das Radioprogramm dominiert – im April 2022 dürfen sich Fans aus Luxemburg den Song endlich live anhören. Das Duett von The Kid Laroi mit Justin Bieber führte die meisten internationalen Charts an. Charlton Kenneth Jeffrey Howard alias The Kid Laroi hat sich in Rekordzeit seinen Platz in der Popwelt gesichert. Auch sein Debütalbum «F*uck Love», das am 24. Juli erschienen ist, stürmte weltweit die Charts.

Erstmals bekannt wurde der aus Sydney stammende Künstler mit «Let Her Go», einer Zusammenarbeit mit Juice WRLD. Anschließend landete er mit «Stay» einen Megahit – dafür hat er sich gleich die Popsensation Justin Bieber mit ins Boot geholt. Die Stärke von The Kid Laroi liegt eindeutig darin, dass er sowohl rappen als auch singen kann. Mit seinem Gesang gibt er und Einblicke in die Gefühlswelt der Teenager – seine raue Stimme verleiht dem Ganzen einen rockigen Touch.

Wer den 18-jährigen Weltstar live sehen möchte, darf beim Ticketkauf wahrscheinlich nicht allzu lange zögern. Am Mittwoch, den 13. April 2022 wird The Kid Laroi in der Rockhal auftreten. Der Vorverkauf für das Konzert startet diesen Freitag um 10 Uhr auf der Website der Rockhal.

(Cédric Botzung/L'essentiel)