Bauarbeiter gehen für mehr Geld auf die Straße

Artikel per Mail weiterempfehlen

Etliche Bauarbeiter demonstrieren an diesem Donnerstag nach einem Aufruf des OGBL für eine Lohnerhöhung. Das Baugewerbe ist einer der Sektoren, in denen das durchschnittliche Jahreseinkommen nach den neuesten Erhebungen der Statec zu den niedrigsten im Großherzogtum zählt. Mit knapp 40.000 Euro brutto verdienen sie damit nur etwas mehr als Angestellte im Hotel- und Gaststättengewerbe und jenen in den Verwaltungs- und Unterstützungsdiensten.

Das Vergütungsniveau liegt nahe dem der Nachbarländer, mit Ausnahme Frankreichs, während sich Luxemburg in den meisten anderen Tätigkeitsbereichen mit höheren Gehältern von seinen Nachbarn abhebt. Der Anteil derer, die über eine höhere Schulbildung verfügen, ist jedoch gering: 46 Prozent haben ein Bildungsniveau, das dem der Sekundarstufe I oder darunter entspricht. Die Zahl der Unternehmen im Land übersteigt 3900, tausend mehr als vor einem Jahrzehnt. Ein Drittel davon hat zwischen einem und vier Mitarbeiter.

Etwa dreißig Bauunternehmen haben mehr als 90 Angestellte. Zu den Großen der Branche zählen etwa CDLC mit 530 Mitarbeitern, C. Karp-Kneip mit 420 und Costantini mit 380 Angestellten. Insgesamt arbeiten etwa 44.000 Menschen im Bausektor, davon sind etwa ein Drittel portugiesischer und ein Fünftel deutscher Herkunft. Der Bausektor macht damit knapp elf Prozent der Gesamtzahl der Beschäftigten des Großherzogtums aus.

(MV/L'essentiel)