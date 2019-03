Zwei junge Räuber überfallen Tabakladen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Ein Geschäft in der Rue Brasseur, im Zentrum von Esch/Alzette wurde am Samstagnachmittag gegen 16 Uhr von zwei Räubern überfallen. Die beiden Männer gingen mit Kapuzen über dem Kopf und Handschuhen bekleidet in das Tabakgeschäft. Während der eine den Mitarbeiter mit einer Waffe bedrohte, räumte der andere die Kasse aus.

Anschließend flohen sie über die Rue Zénon Bernard. Ermittlungen der Polizei führten bisher zu keiner Festnahme, daher bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Nach ersten Erkenntnissen sind die beiden Männer zwischen 20 und 25 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 4997-5500 an die Polizei.

(nc/L'essentiel)