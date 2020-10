Der Vëlosummer soll fortgesetzt werden

Das Radfahren nimmt im täglichen Verkehr immer mehr Raum ein. Ein Trend, den die Regierung unterstützen will. «Die Vëlosummer-Initiative soll fortgesetzt werden», offenbarte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng) am Mittwoch in seiner Antwort auf eine parlamentarische Frage der Abgeordneten Carlo Back und Chantal Gary (Déi Gréng). Für den Vëlosummer wurden bestimmte Straßenabschnitte für Fahrräder, Busse und Anwohner reserviert.

Die Resonanz auf diese Initiative sei «insgesamt positiv» gewesen, hieß es seitens des Ministers. Er wies allerdings darauf hin, dass «die Sperrung der Straßen für den motorisierten Verkehr nicht das eigentliche Ziel» sei. Was er wolle, sei die Entwicklung des täglichen Radverkehrs durch neue Infrastrukturen: «Die Ausbreitung des nationalen Radverkehrsnetzes muss weiterhin vorangetrieben werden». Derzeit gibt es im Großherzogtum rund 600 Kilometer Radwege, 17 Kilometer werden gerade gebaut, weitere 433 sind in Planung oder werden ausgearbeitet.

(jg/L'essentiel)