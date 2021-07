Regierung bestreitet jegliche Steuer-​​Trickserei

Nach den «LuxLeaks» sind es nun die «LuxLetters», die am Image des Großherzogtums kratzen: Ein Recherchenetzwerk aus «Le Monde», «Süddeutsche Zeitung», «El Mundo», «Woxx» und «IrpiMedia» prangert Luxemburgs mutmaßlich «neuen Trick» an, die Steuertransparenz zu umgehen.

Weil das Großherzogtum für seine Null-Steuer-Vereinbarungen mit großen Unternehmen, besser bekannt als «Rulings» weithin kritisiert wurde, hatte Luxemburg seinen europäischen Nachbarn versprochen, dieser Praxis ein Ende zu setzen. «Luxemburg ist ohne Schuld – auf dem Papier...», schreibt etwa die französische Zeitung «Le Monde» in ihrem Artikel.

«Falsch und unbegründet»

Nach Angaben der Rechercheteams sei die neue Regel durch «Informationsschreiben» an die Steuerbehörden umgangen worden. Konkret, so der Vorwurf, solle sich der Steuerberater mit seinem Mandanten auf einen günstigen Steuerbetrag einigen, der Staat drücke dann die Augen zu, nachdem er ins Vertrauen gezogen worden wäre. So soll das System aussehen, das vom Recherchenetzwerk angeprangert wird, und sich auf Aussagen der großen Steuer- und Finanzberater (EY Luxembourg, KPMG, PwC und Deloitte) beruft.

«Falsch und unbegründet», reagierte das Finanzministerium in einer am Donnerstagabend verschickten Stellungnahme. «Es gibt keine mündlichen oder informellen Bestätigungen der Steuerbehörden, die auf diesen Schreiben basieren», heißt es in der Reaktion der Regierung, die ihre Bemühungen um Steuertransparenz hervorhebt: «Die Anzahl der «Rulings» ist auf nur 44 im Jahr 2020 gesunken, ein Rückgang von 90 Prozent seit 2015.» Luxemburg respektiere alle europäischen und internationalen Vorschriften und Transparenzstandards.

(th/L'essentiel)