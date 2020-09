Luxemburg will bis März 1,5 Millionen Tests durchführen

Nach der gestrigen Pressekonferenz mit Premierminister Xavier Bettel (DP) trat Gesundheitsministerin Paulette Lenert (LSAP) am heutigen Donnerstag erneut vor die Kameras, um über die bisherigen Ergebnisse des Large Scale Testings im Großherzogtum und vor allem über die Strategie für die kommenden Monate zu sprechen. Nachdem die erste Phase noch «experimentellen Charakter» hatte und Luxemburg eines der ersten Länder mit diesem Ansatz war, sehe man das Large Scale Testing mittlerweile als «wichtigen Baustein in unserer Strategie», die auch weiterhin kontinuierlich angepasst werde.

Bisher seien die Ergebnisse der aufwendigen Test-Strategie «insgesamt beruhigend». Es hätten sich in den verschiedenen Bereichen wie Baugewerbe, Schulen, im Reinigungs-Sektor, im Gesundheits- und Pflegebereich und am lux-Airport keine auffälligen Infektionsraten gezeigt. Generell habe das Large Scale Testing aber dabei geholfen, einen Gesamtüberblick zu bekommen, wo sich das Virus gerade bewegt. «Wir können das Virus nicht aus Luxemburg verjagen. Es ist da und wir wollen die Infektionen auf einem niedrigen Niveau halten», so Lenert.

Dabei setze man nun in der zweiten Phase auf fünf Säulen. Das Large Scale Testing soll weiterhin großflächige Tests der Bevölkerung beziehungsweise verschiedener Sektoren und weiterhin auch bei Grenzgängern ermöglichen. Darüberhinaus soll Reisenden und Reiserückkehrern am Findel die Möglichkeit gegeben werden, sich testen zu lassen. Personen, die aufgrund ihres Berufs mehr Kontakt zum Virus haben könnten, wie Ärzte, Gesundheitspersonal, Polizisten, Armeeangehörige, der Horesca-Sektor, aber auch Flugpersonal, sollen regelmäßig getestet werden. Zudem sind auch reaktive Tests weiterhin wichtig, bei denen mit einem mobilen Test-Team auf Infektionen in einem Umfeld reagiert werden kann. Ganz neu sind die serologischen Tests, bei welchen das Blut der Getesteten auf Antikörper untersucht wird. «Wir wollen alles probieren, was möglich ist, um das Virus zu verstehen», erklärte Lenert. Schnelltests seien noch nicht vorhanden, aber man informiere sich laufend über Veränderungen.

Wie bisher werden für das Large Scale Testing Einladungen verschickt, mit denen man sich innerhalb von zwei Wochen für einen Testtermin registrieren kann. Es bleiben dafür insgesamt acht Teststationen im ganzen Land: Hosingen, Schieren, Steinfort, Grevenmacher, Luxemburg-Stadt, Howald, Niederkerschen und Esch/Alzette. Der Service wird Montag bis Donnerstag von 7 bis 19 Uhr, freitags von 7 bis 21 Uhr und samstags von 8 bis 15 Uhr angeboten. Sonntag bleiben die Teststationen geschlossen. Lediglich am Findel können sich Reisende an jedem Wochentag zwischen 9.30 Uhr und Mitternacht testen lassen.

Für die zweite Phase vom laufenden September bis März nächsten Jahres sind bis zu 1,5 Millionen Tests vorgesehen. Rund 53.000 PCR-Tests sind pro Woche möglich, darüberhinaus sprach Lenert von bis zu 1000 Antikörper-Tests. Für die gesamte Testkampagne sind 60 Millionen Euro veranschlagt.

(dm/L'essentiel)