«Diese Aktion wird die größte in Luxemburg sein»

«Diese Klima-Aktion wird die größte in Luxemburg sein», sagt Natasha Lepage, eine der Initiatorinnen der Youth for Climate Bewegung. An diesem Freitag werden neben jungen Leuten auch Gewerkschaften, Verbände und Unternehmen auf die Straßen der Hauptstadt gehen, um für das Klima zu demonstrieren. Es wurden vier Ausgangspunkte festgelegt: der Hauptbahnhof, das Geesseknäppchen-Forum, das Lycée de Garçons und die Place de l'Europe.

Die Zahl der Teilnehmer bei den letzten drei Veranstaltungen reichte von 5000 am ersten März bis zu 1200 am letzten Freitag. Aber Luxemburgs Klimabewegung will noch mehr.

«Wir hoffen, mehr Menschen zu sehen als im März»

«Unsere Aktion vom vergangenen Freitag brachte weniger Menschen zusammen, weil Unsicherheit herrschte, welche Konsequenzen das Fehlen in der Schule haben würde. Aber diesmal wird das niemanden abhalten», erklärt Natasha Lepage. Die Demonstration beginnt gegen 15 Uhr. Das passt gut in den Zeitplan der Schüler, weil die meisten Klassen gegen 14:30 Uhr enden. Für Natasha Lepage gibt es keinen Zweifel daran: Dieser Freitag ist ein wichtiger Tag, um die Stimme für das Klima zu erheben.

Nach Schätzungen von Youth for Climate werden etwa 10.000 Menschen erwartet. «Wir hoffen, sogar mehr Menschen zu sehen als im März», ergänzt die junge Aktivistin.

(am/L'essentiel)