«Die Autofahrer werden vom Staat gemolken»

Der Luxemburger Automobilclub und die Verbraucherschützer der ULC gehen gegen die geplanten Erhöhungen der Kfz-Steuer und der Abgaben auf Diesel und Benzin auf die Barrikaden. «Die Regierung behauptet, dass die CO2-Emissionen dadurch abnehmen. Das ist nicht der Fall. Diese Steuern dienen nicht dem Klimaschutz, sondern nur dazu, mehr Geld in die Staatskassen zu spülen», sagt ACL-Direktor Jean-Claude Juchem.

Seiner Meinung nach werden «die Autofahrer vom Staat gemolken.» Eine Ansicht, die die ULC teilt. «Die Leute sollen zahlen, ohne eine Gegenleistung zu bekommen», erklärt Guy Goedert, der Vorsitzende des gemeinnützigen Vereins. Diese Politik diene nur dazu Schuldgefühle zu erzeugen. «Die Menschen sind nach wie vor auf das Auto angewiesen. Das Angebot an öffentlichen Verkehrsmittel sind nicht auf dem neuesten Stand.»

Um die Anzahl der täglichen Autofahrten im Land zu reduzieren setzt der ACL beim täglichen Weg zur Arbeit der Bürger und Grenzgänger an. Vor allem mehr Telearbeit und Car-Sharing könnten für weniger Verkehr sorgen. Außerdem stelle das Leasing von Autos eine große Konkurrenz zum öffentlichen Verkehr dar. «Leider werden diese Optionen bisher nicht oder kaum berücksichtigt», sagt ACL-Präsident Yves Wagner: «Wir waren mit der Regierung in regem Austausch. Leider gehen die Ergebnisse bisher nicht in die von uns gewünschte Richtung.»

(th/L'essentiel)