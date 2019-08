Defekte Oberleitung stoppt Zugverkehr

Der Verkehr auf der Schiene wurde am Montagmorgen unterbrochen. Zwischen Mersch und Ettelbrück geht in beide Richtungen nichts mehr, wie die CFL kurz gegen 11 Uhr mitteilte. Ein technisches Problem mit Oberleitungen in Ettelbrück hat «Notfallarbeiten» notwendig werden lassen, heißt es in der Pressemitteilung.

Für die Fahrgäste der Linie 10 wurde ein Schienenersatzverkehr zwischen Mersch und Ettelbrück eingerichtet. Die Fahrzeuge fahren über Schieren, Colmar-Berg und Cruchten. Auch auf der restlichen Linie 10, die die Hauptstadt mit Wiltz, Diekirch oder Ulflingen verbindet, wird der Verkehr unterbrochen. Die CFL machte in der Pressemitteilung keine Angaben, wie lange die Störung voraussichtlich dauern wird.

Die Störung «sollte einige Stunden dauern», sagt eine CFL-Sprecherin, auf Nachfrage von L'essentiel. Das Unternehmen wird die Fahrgäste informieren, sobald die Notfallmaßnahmen beendet sind.

(L'essentiel)