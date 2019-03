Die Bevölkerung wächst im ländlichen Raum

Die luxemburgische Bevölkerung hat in den letzten vier Jahrzehnten deutlich zugenommen. Laut dem am Donnerstag von der Statec veröffentlichten demografischen Atlas stieg sie zwischen 1981 und 2018 von 364.597 auf 602.005 Einwohner (+65 Prozent).

Dieses Wachstum konzentrierte sich hauptsächlich auf «ländliche Gemeinden im Norden und im Zentrum des Landes und in einigen weiteren städtischen Gemeinden am Rande des Gebiets der Hauptstadt», so das Statistikinstitut. Die Gemeinden Befort (+207,4 Prozent), Fischbach (+165,8 Prozent), Waldbillig (+160,7 Prozent), Frisingen (+173,2 Prozent) und Weiler zum Turm (+166 Prozent) verzeichneten in den letzten 37 Jahren den höchsten Bevölkerungszuwachs.

Einwanderung als Hauptgrund

Diekirch, Kopstal, Vianden, Echternach und Ettelbrück verzeichneten die niedrigsten Zuwächse (von 21 Prozent auf 35,3 Prozent). «Das demografische Wachstum Luxemburgs ist hauptsächlich auf die Einwanderung zurückzuführen», so Statec. Die ausländische Bevölkerung ist seit Anfang der 1960er-Jahre von 13,2 Prozent auf 47,9 Prozent gestiegen. Der Schwerpunkt liegt auf den Stadtbezirken des Ballungsraums Luxemburg-Stadt und des ehemaligen Bergbaugebiets, ohne Fels (58,3 Prozent) und Wiltz (51 Prozent).

Die Ausländer sind in Luxemburg, Strassen, Esch/Alzette, Differdingen, Bartringen, Hesperingen, Walferdingen, Kopstal und Mamer in der Mehrheit.

(Mathieu Vacon/L'essentiel)