Luxemburg will mit Dänemark Inseln bauen

Es gibt keinen besseren Weg, um Windkraft zu erzeugen, als auf dem offenen Meer. Viele Länder mit Meeresküsten machen sich das zu Nutze und auch Luxemburg will in dem lukrativen, nachhaltigen Markt mitmischen. Dänemark und das Großherzogtum wollen nun zusammenarbeiten, um «die ersten Energieinseln» der Welt zu schaffen, so das Energieministerium in einer am Freitagmorgen veröffentlichten Erklärung.

Das Prinzip ist einfach: Diese künstlichen Inseln vor der dänischen Küste sollen mit Hunderten von Offshore-Windturbinen verbunden werden, um grünen Strom zu produzieren, erklärt das Ministerium. Dies wird grünen Strom für «Millionen von europäischen Haushalten» liefern. «Dies ist ein wesentlicher Schritt, um das europäische Ziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen», heißt es in der Erklärung.

Das Äquivalent von Strom für 860 Millionen Menschen

Während der Zeitrahmen für den Bau der Infrastruktur und die Höhe der Investitionen für Luxemburg noch nicht bekannt sind, weist Minister Claude Turmes (Déi Gréng) darauf hin, dass «Offshore-Windkraft eine wichtige Rolle für die Versorgungssicherheit des westeuropäischen Stromnetzes spielen wird.» Darüber hinaus sind diese Inseln der erste Schritt in einer großen Entwicklung der Offshore-Windkraft, die es ermöglichen soll, die CO2-Emissionen in ganz Europa zu reduzieren.

Diese Entwicklung soll es ermöglichen, bis 2050 300 Gigawatt zu produzieren. «Das ist ziemlich viel», stimmt eine Sprecherin des Energieministeriums zu, die von L'essentiel kontaktiert wurde. Es entspricht dem Äquivalent des Stromverbrauchs von 860 Millionen Menschen beziehungsweise 285 Millionen Haushalten. In der Europäischen Union leben derzeit knapp 447 Millionen Menschen. Neben Privathaushalten sollen mit dem Ökostrom auch viele Wirtschaftsakteure mit Energie versorgt werden.

(jw/L'essentiel)