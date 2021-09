Neue Lösung zur Optimierung der Mobilität

mConcept: So heißt das neue Tool, das am heutigen Mittwoch vom Mobilitätsministerium vorgestellt wurde. Hierbei geht es um ein Mobilitätsservice, der sowohl Verwaltungen und Unternehmen, als auch ihren Mitarbeitern ab Oktober zur Verfügung stehen wird. «Es gibt vier Hauptakteure, die zur Optimierung der Mobilität führen können: Der Bürger selbst, der Staat, die Gemeinden und die Unternehmen. Die neue Plattform wendet sich hauptsächlich an den letzteren», erklärte Mobilitätsminister François Bausch (Déi Gréng). Ziel ist es, die Art und Weise der Fortbewegung der Mitarbeiter zu verändern, indem auf den Individualverkehr mit dem Auto verzichtet und die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel gefördert wird.

Der Minister wies außerdem darauf hin, dass «die Staus mit dem Berufsverkehr zusammenhängen». Konkret soll das mConcept-Tool «Mitarbeitern personalisierte Informationen über mögliche Zugverzögerungen und –ausfällen liefern», wie Projektleiter Sam Jacoby vom Mobilitätsministerium erklärte. «Es gibt zwar keine Wunderlösung, aber dieses Tool wird die Verbreitung von Informationen erleichtern», sagt er.

Damit das mConcept auch funktioniert, werden die Verkehrsnutzer aufgefordert mitzumachen, damit genügend Mitfahrgelegenheiten vorhanden sind. «Darüber mache ich mir keine Sorgen. Die seit 2012 in einigen Unternehmen entwickelten Mobilitätspläne haben gezeigt, dass eine Nachfrage dafür besteht», sagte Jacoby. Die Planentwicklung sei noch nicht abgeschlossen. François Bausch möchte «sich mit Unternehmen, aber auch mit gesamten Branchen in Verbindung setzen, da die Bedürfnisse von einem Sektor zum anderen sehr unterschiedlich sind». Seiner Meinung nach gebe es jedoch eine Lösung für alle.

(jg/L'essentiel)