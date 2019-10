Neuer Verleih geht in Luxemburg an den Start

Für viele war es am Dienstagmorgen DIE große Überraschung! In der Hauptstadt wurden auf dem Boulevard Schuman an der Glacis in der Nacht von Montag auf Dienstag die umstrittenen elektrische Leihtrottinetten platziert. Laut Paperjam stehe der amerikanische Verleiher Bird hinter dem Projekt. Ziel sei es, den luxemburgischen «Markt zu testen».

Die Luxemburger Stadtverwaltung hat sich bisher noch nicht zu dem Thema geäußert. Anfang des Jahres war ein ähnliches Projekt von einem anderen Anbieter durchgeführt worden – blieb jedoch ohne Erfolg. Im vergangenem Sommer hatte sich die Stadtverwaltung noch gegen den Start von E-Trottinetten auf den Straßen der Hauptstadt ausgesprochen. Dennoch sind sie nun angekommen.

Volljährigkeit und Helmpflicht

Das Verleihsystem funktioniert über eine App. Wer sich einen Roller ausleihen möchte muss sich zunächst registrieren. Außerdem muss der Nutzer mindestens 18 Jahre alt sein und einen Helm tragen, so der Aufkleber auf den Bird-Rollern. «Der Ausleihservice kostet 1 Euro, um den Roller zu entsperren und weiterhin 0,35 Euro pro Minute», erklärt Paperjam. Aufladestationen gibt es keine. Benoît ist begeistert. Er findet das «viel besser und lustiger, als in die Tram zu steigen».

Andere sind hingegen eher zurückhaltend und finden dieses Verkehrsmittel gefährlich. In wenigen Stunden haben die Elektroroller auf jeden Fall viel Aufsehen erregt und für viele Gesprächsstoff gesorgt. Auf Nachfrage von L'essentiel wollte das Ministerium für Mobilität diese Installation nicht kommentieren – wies jedoch darauf hin, dass eine Gesetzesinitiative zur Anpassung der Straßenverkehrsordnung derzeit in Betracht gezogen wird.

