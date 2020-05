Neue Fußgängerbrücke zur Cloche d'Or

Am Dienstagmorgen ist vor dem Einkaufszentrum Auchan im Stadtteil Cloche d'Or eine Fußgängerbrücke über die Autobahnzufahrt südlich der Rue Friedrich Wilhelm Raiffeisen installiert worden. Mehrere Kräne hievten die 37 Tonnen schwere Struktur an ihren neuen Platz, wo sie Shopping-Fans in Zukunft gefahrlos die Straße zum großen Einkaufszentrum überqueren lässt.

Bis es soweit ist, müssen allerdings noch einige Arbeiten erledigt werden. Die Überführung wird erst in etwa zwei Wochen für Fußgänger geöffnet werden.

(jg/L'essentiel)