Opposition fordert Bettel nicht zum Rücktritt auf

Xavier Bettel wird derzeit vom Jahr 1999 eingeholt. Damals verfasste der heutige Premierminister an der Universität von Nancy seine Abschlussarbeit mit dem Titel «Vers une réforme possible des modes de scrutin aux élections du Parlement européen?» (Zu einer möglichen Reform des Wahlsystems bei den Wahlen zum Europäischen Parlament). Wie das Portal reporter.lu am Mittwoch berichtete, sei Bettels DEA-Arbeit («Diplôme d’Études Approfondies») ein «Sammelsurium aus abgeschriebenen Passagen». Auf 54 der insgesamt 56 Seiten seien fremde Texte ohne Fußnote übernommen worden. Lediglich Passagen in der Einleitung und im Fazit seien Bettels Feder entsprungen.

Die Opposition sparte zwar nicht mit Kritik, forderte aber auch nicht Bettels Rücktritt: «Die Anschuldigungen sind sehr schwerwiegend. Wir warten nun darauf, dass die Université Lorraine Stellung bezieht», so Martine Hansen, Co-Vorsitzende der CSV-Fraktion. Weiter äußern möchte sie sich zu diesem Thema nicht. Nathalie Oberweis (Déi Lénk) sprach ebenfalls von «schwerwiegenden Vorwürfen, die die professionelle Methode des Premierministers in Frage stellen». Allerdings habe auch sie «nicht die Absicht, sich mit einer 20 Jahre zurückliegenden Affäre zu befassen». Aufseiten der Koalition hat Josée Lorsché «nichts zu dem Thema zu sagen. Ich habe die Reaktion von Herrn Bettel zur Kenntnis genommen, es steht mir nicht zu, darüber zu urteilen». Für Fernand Kartheiser (ADR) «gilt zunächst die Unschuldsvermutung. Sven Clement von den Piraten forderte ebenfalls nicht den Rücktritt: «Durch solche Affären wird die Glaubwürdigkeit weiter untergraben.»

« Man hätte es anders machen sollen »

Der Premier hat laut reporter.lu ganze Seiten an Fremdmaterial wiedergegeben ohne die Quelle anzugeben. Auch auch ein Bericht, den der griechische Europaabgeordnete Georgios Anastassopoulos im Jahr zuvor verfasst hatte, tauchte in Bettels Abschlussarbeit auf. «Xavier Bettel hat sich nicht einmal die Mühe gemacht, das Plagiat zu verbergen», so reporter.lu. «Vor mehr als 20 Jahren habe ich meine Arbeit geschrieben. Sie wurde von der Universität Nancy bewertet und anerkannt», so der Premierminister. Bettel hat das Werk nach eigenen Angaben «nach bestem Wissen und Gewissen geschrieben».

«Aus heutiger Sicht erkenne ich, dass man es hätte anders machen sollen, ja vielleicht anders machen müssen», räumte Bettel in einer Erklärung am Mittwoch ein. Er zieht sogar die Konsequenzen in Betracht: «Ich vertraue voll und ganz der Universität Nancy zu beurteilen, ob die betreffende Arbeit den Kriterien der damaligen Zeit entspricht. Sollte dies nicht der Fall sein, akzeptiere ich natürlich eine entsprechende Entscheidung.» Die Université Lorraine erwarb 2012, also lange nach Bettels Zeit, eine Software zur Erkennung von kopierten Passagen. Auch sie lehnt es ab, sich zu den Enthüllungen zu äußern. Allerdings werde sie den Inhalt der Arbeit untersuchen und im Anschluss mögliche Sanktionen beschließen.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)