Diesem Teenager liegt Wissenschaft im Blut

Der 19-jährige Jean-Marc Furlano ist ein wahrer Biologie-Fan. Der Abschlussschüler des Lycée Atert in Redingen hat gestern bereits zum dritten Mal den ersten Preis der Biologie-Olympiade im Athénée de Luxembourg abgesahnt. Es war die siebte Ausgabe des Wettbewerbs. Der Teenager aus Ell sieht seinen Erfolg als «Resultat seiner Arbeit und Forschung», gibt aber auch zu, dass er sich trotz Auszeichnung nicht anders fühle als zuvor.

Nach dem theoretischen Final-Teil stand die Praxis auf der Tagesordnung: Hier analysierte Jean-Marc die Pollenkonzentrationen in Honig und führte eine chromatographische Analyse des Honigs durch. Der angehende Wissenschaftler interessiert sich leidenschaftlich dafür, «wie lebende Dinge funktionieren».

« Ich mag es, abstrakte Dinge zu studieren »

Ab kommendem Jahr wird er sich dem Studium der Mikrobiologie an der Universität Wien widmen. «Ich mag es, abstrakte Dinge zu studieren, Dinge, die man nicht auf den ersten Blick sehen kann.» Jean-Marc glaubt indes, dass das mangelnde Interesse der jungen Leute an der Wissenschaft heutzutage daran liegt, dass «die allgemeine Kommunikation, überhaupt nicht an ihre Erwartungen angepasst ist».

Er selbst strebe eine berufliche Karriere in der Forschung an und und begeistere sich für die Weltraumforschung, das Zeichnen und Science-Fiction in all seinen Formen.

(jfc/L'essentiel)