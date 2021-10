Auch «Super 98» macht einen Satz nach oben

Die Kraftstoffpreise kennen in Luxemburg weiterhin nur eine Richtung: nach oben. Zum Tageswechsel am Mittwoch steigt nun der Preis für Benzin der Sorte «Super 98», wie das Energieministerium am Dienstag mitteilt. An den Säulen des Großherzogtums darf der Liter «Super 98» dann mit maximal 1,565 Euro veranschlagt werden. Das entspricht einem Anstieg um 1,6 Cent je Liter.

Erst zum Dienstag ist der Maximalpreis für «Super 95» gestiegen. Der Dieselpreis bleibt am Mittwoch zunächst unverändert.

(L'essentiel)