Gesuchter Mann hat sich bei der Polizei gemeldet

Update:

Der Gesuchte hat sich um 20.30 Uhr, kurz nach Veröffentlichung der Suche, bei der Polizei gemeldet, wie diese mitteilt. Er sei «bei bester Gesundheit», heißt es weiter.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach einem vermissten Mann. Patrick Schmit, 38 Jahre alt, ist seit Samstagabend, 20.30 Uhr nicht mehr gesehen worden. Seine letzte bekannte Adresse ist in Minden, Deutschland, aber es ist möglich, dass er sich im Gebiet Echternach aufhält.

Der Vermisste ist 1,80 Meter groß, wiegt etwa 90 Kilo und hat kurze Haare. Jeder, der Informationen hat, wird gebeten sich an die Polizeidienststelle in Capellen-Steinfort zu wenden: telefonisch unter (+352) 244301000 oder per E-Mail (commissariat.capellensteinfort@police.etat.lu). Ebenso ist es möglich, die 113 anzurufen.

(L'essentiel)