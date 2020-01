Bald kein Alkohol mehr für Minderjährige?

Die Regierung sagt dem Alkoholmissbrauch in Luxemburg den Kampf an. Am Freitagnachmittag verabschiedete der Regierungsrat den ersten Aktionsplan des Landes zur Verringerung des Alkoholmissbrauchs (PALMA). Ziel sei es, die Bevölkerung zu einem verantwortlichen Umgang mit Alkohol zu bewegen und besonders junge Menschen zu schützen.

Die Luxemburger Regierung will gewappnet sein für die Bewältigung des nach ihrer Einschätzung «wichtigsten Problems der öffentlichen Gesundheit». «Zahlreiche Unfälle, Gewalttaten und Gesundheitsprobleme im Land sind auf den übermäßigen Alkoholkonsum zurückzuführen», heißt es in der Erklärung der Regierung vom Freitagnachmittag. Im europäischen Vergleich belegt Luxemburg hinter Dänemark und Rumänien einen Spitzenplatz beim Alkoholmissbrauch unter Erwachsenen.

Entscheidung hatte sich angekündigt

Eines der wichtigsten Maßnahmen gegen Alkoholmissbrauch in der Bevölkerung ist laut Regierung das Verbot, Alkohol an unter 18-jährige Menschen zu verkaufen. Bisher konnten Jugendliche ab 16 Jahren leichte alkoholische Getränke wie zum Beispiel Bier kaufen. Das Verbot könnte bald nach dem Zusammentreten der neuen Regierung inkrafttreten.

Luxemburg ist einer von wenigen verbliebenen EU-Staaten, in denen Jugendliche ab 16 Jahren leichte alkoholische Getränke erwerben können. Um wirksam gegen Alkoholmissbrauch vorgehen zu können, soll auch vermehrt in Aufklärung, Früherkennung und die bessere medizinische Versorgung von Suchterkrankten investiert werden.

(L'essentiel)