Mehr als eine Million Fahrgäste im «Funiculaire»

Die Standseilbahn auf dem Kirchberg in Luxemburg-Stadt hat seit ihrer Eröffnung am 10. Dezember 2017 mehr als eine Million Fahrgäste verzeichnet. Das teilte die Bahngesellschaft CFL am Montag mit. Täglich fahren im Schnitt 5000 bis 6000 Passagiere mit dem «Funiculaire».

Die Bahngesellschaft rechnet anhand eines Beispiels vor, dass Pendler aus Ettelbrück dank der Standseilbahn und dem neuen Bahnhof Pfaffenthal-Kirchberg 22 Minuten auf dem Weg zum Kirchberg sparen.

Die Strecke der Standseilbahn ist mit einer Länge von 200 Metern eine der kürzesten der Welt. Den Höhenunterschied von 40 Metern bewältigt die Seilbahn innerhalb von einer Minute. In einer Kabine haben 168 Passagiere Platz.

(L'essentiel)