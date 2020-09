139 Schüler seit dem 1. September positiv getestet

Voller Freunde, beeindruckt, eher neugierig als besorgt: So könnte man die Stimmung unter den Schülern am Lycée de Garçons de Luxembourg zum Schuljahresbeginn am Donnerstag zusammenfassen. Neben ihrer Begegnung mit Premierminister Xavier Bettel (DP) und Bildungsminister Claude Meisch (DP) und aufgrund der Corona-Pandemie war diese Rentrée wie keine andere zuvor. «Es war interessant zu sehen, wie die eingeführten Maßnahmen konkret umgesetzt werden und wie sie von Lehrern und Schülern angenommen werden», sagte Meisch.

Was ist, wenn es Corona-Fälle gibt? Diese Frage ging einigen durch den Kopf. «Wir haben einen Plan, um entsprechende Schüler zu isolieren, sie unter Quarantäne zu stellen oder in schwerwiegenden Fällen auch eine Klasse komplett zu schließen», antwortete Direktor Frank Eyschen. Meisch schloss auch nicht aus, dass es Schüler geben wird, die sich mit Covid-19 infizieren werden. «Vom 1. bis zum 15. September wurden beispielsweise 139 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen drei und 20 Jahren positiv getestet. Wir werden sehen müssen, welche Schule sie besuchen und ob sie sich dort oder anderswo infiziert haben und wie wir darauf reagieren werden», sagte Meisch.

«Wir nehmen unsere Verantwortung gegenüber den Gesundheitsbehörden wahr», betonte er. Es gebe strenge Regeln für alle, aber den Lyzeen überlasse die Regierung die Freiheit, gegebenenfalls zusätzliche Maßnahmen zu ergreifen. Damit könne man «einem manchmal sehr subjektiven Gefühl der Unsicherheit» und den Unterschieden zwischen den Regionen Rechnung zu tragen. «Mit Knoten im Bauch kann man nicht lernen», sagte Meisch zum Schluss.

(Nicolas Martin/L'essentiel)