Ab Montag gilt in Luxemburg Mundschutzpflicht

Luxemburgs Regierungsrat hat am Mittwoch eine Exit-Strategie für das Großherzogtum beschlossen. Diese wird ab kommendem Montag, 20. April umgesetzt. In einer ersten Phase soll unter anderem der Bausektor seine Aktivitäten aufnehmen, wie Premierminister Xavier Bettel (DP) in einer anschließenden Pressekonferenz mitteilte.

Teil der Exit-Strategie, «der langsamen Rückkehr zur Normalität», wie der Premier erklärte, ist eine Mundschutzpflicht, die ebenfalls am kommenden Montag in Kraft tritt. Diese soll überall dort gelten, wo der Abstand von zwei Metern nicht eingehalten werden kann, etwa beim Einkaufen oder in Bus und Bahn. Denkbar sei dies auch in den Schulen. Über Details werde Bildungsminister Claude Meisch in einer gesonderten Pressekonferenz informieren.

Xavier Bettel versicherte, dass genügend Masken vorhanden seien, um die Bevölkerung in den kommenden Tagen zu versorgen. Zwischen sechs und sieben Millionen Masken hätten besorgt werden können, die Verteilung beginne am morgigen Donnerstag.

(Philip Weber/L'essentiel)