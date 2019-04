Sein Kollege raubt ihm fast das Augenlicht

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der 6. September 2018 veränderte Djamel Kherroubs Leben für immer. Damals arbeitete er bei Ceratizit, einem auf die Verarbeitung von Hartmetallen spezialisierten Betrieb, in Mamer. «Ich war mit einem Kollegen in der Umkleidekabine. Ich habe ihn immer Arnold gerufen habe, als Anspielung auf die Fernsehserie ‹Arnold und Willy›», erzählt Kherroub. An diesem Tag habe der Mann ihm den Spruch übel genommen und einen Schraubenzieher ins Auge geworfen.

Kherroub wurde in die Notaufnahme gebracht, wo er mit acht Stichen genäht werden musste. Sein Kollege wurde nach dem Vorfall entlassen. Doch damit hatten sich die Probleme für Kherroub nicht erledigt: Die Unfallversicherungsanstalt (AAA) erkennt den Unfall nicht als Arbeitsunfall an an. Gleichzeitig wurde Kherroubs Klage gegen seinen Kollegen abgewiesen.

Nur ein Bruchteil der Sehkraft behalten

«Ich bin am Boden zerstört. Ich habe nur noch 30 Prozent Sehkraft auf dem Auge», sagt der Geschädigte. Sein Anwalt will die Entscheidung der AAA anfechten: «Die Anstalt betrachtet den Fall als tätlichen Angriff, obwohl er mit einem Werkzeug des Unternehmens verübt wurde». Der Jurist will nun auch eine Zivilklage gegen den Arbeitgeber und den mutmaßlichen Angreifer einreichen, um Schadensersatz für seinen Mandanten zu erwirken.

Auf Nachfrage von L'essentiel wollte die Unternehmensleitung keinen Kommentar zu dem Vorfall abgeben.

(Gaël Padiou/L'essentiel)