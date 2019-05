Dröhnende Probe für den Nationalfeiertag

Artikel per Mail weiterempfehlen

In geringer Höhe düsten am Montagnachmittag mehrere Militärmaschinen über die Avenue John F. Kennedy. Das Manöver diente als Generalprobe für die Nationalfeiertagsparade am 23. Juni, die durch die Tram-Baustelle dieses Jahr auf dem Kirchberg stattfinden wird.

Zum Einsatz kamen Maschinen vom Typ «C-130 Hercules», «Airbus A400M» sowie «KC-10». Die Regierung hatte die Übung am Vormittag angekündigt. Die angekündigte «KC-10» war weder zu sehen, noch zu hören. Einzelne Schaulustige verfolgten das dröhnende Spektakel, welches nach nur zwei Überflügen wieder vorbei war. «Es ist ja nett anzuschauen, aber Klimawandel propagieren und mit großen Transportmaschinen über den Kirchberg poltern, passt für mich nicht zusammen», kommentiert ein Passant im Vorbeigehen.

Wer es verpasst hat, sollte zum Nationalfeiertag wieder auf den Kirchberg kommen, wenn die Maschinen über die Parade hinwegdüsen.

(dm/L'essentiel)