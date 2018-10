Kokainwelle schwappt über Luxemburg

Vergangene Woche gelang der Polizei ein Schlag gegen einen Drogenring in Esch/Alzette. Beinahe zeitgleich veröffentlichte die Europäische Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht (EMCDDA) ihren Jahresbericht, der auf Zahlen aus dem Jahr 2016 basiert. In dem stellt sie ein übergreifendes Problem fest: Der Markt in Europa verändert sich gerade stark, außerdem sei die Verfügbarkeit von Drogen flächendeckend hoch und teils sogar steigend. Sprich: Drogen gibt es (fast) überall, und, auch wegen der neuen synthetischen Mischungen, wächst das Angebot.

Banden sind immer besser organisiert

In Luxemburg greife ein Großteil der Leute zwar immer noch zu den «gängigen Mitteln», wie Alkohol, Tabak oder auch Cannabis, erklärt Michel Ledoux, Direktor des «Centre de Prévention des Toxicomanies» (CePT). Aber es gebe eben auch einen Prozentsatz, für den diese Rauschmittel nicht mehr ausreichen – mit teils weitreichenden Folgen: So starben im Jahr 2016 fünf Menschen im Großherzogtum an einer Überdosis. Dies seien zwar so wenige wie nie zuvor, «nicht mitgezählt werden aber die Fälle, in denen Leute unter Drogeneinfluss einen Unfall gebaut haben oder ähnliches», so Ledoux. «Außerdem geschehen viele Überdosierungen in dafür eingerichteten Konsumräumen», erklärt Doktor Alain Origer vom Gesundheitsministerium: «Dort können Süchtige sofort behandelt und gerettet werden.»

Dass die Zahl der Überdosen rückläufig ist – 2007 starben noch 27 Menschen – liegt laut Origer, der auch der nationale Drogenbeauftrage ist, an einem weiteren Phänomen: Während Heroin zwar Europas Droge Nummer 1 bleibt, überschwemmt inzwischen auch Kokain den luxemburgischen Markt. «Kokain wirkt nicht so lange wie Heroin», sagt der 51-Jährige, «deswegen brauchen Konsumenten immer schneller Nachschub.» Gleichzeitig könne Kokain kaum überdosiert werden, und viele ehemals Heroinabhängige würden auf Kokain umsteigen. Hierdurch verringere sich das Risiko, sich eine Überdosis zuzufügen.

Neue Modedrogen bergen unbekannte Risiken

Ein bisher unbekanntes Risiko können auch neue Modedrogen sein, befürchtet Carlos Paulus, Leiter der Organisation «4motion», die hinter dem Projekt Pipapo steht. Dieses betreibt Aufklärungsarbeit direkt an der Quelle, nämlich auf Partys, Festivals und in Clubs. Seit zwei Jahren beobachten sie ein neues Phänomen, das sich langsam im Großherzogtum etabliert: Sogenannte synthetische Cannabinoide, die auf dem Markt wie gängiges Cannabis gehandelt werden. Ein unbemerktes Risiko, weil «veränderte Moleküle darin sind, deren Kurz- oder Langzeiteffekt man noch nicht kennt, auch die Dosierung und die Konsumform sind oft unbekannt.»

(Stefanie Braun/L'essentiel)