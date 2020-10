20 Fälle in Cluster in Luxemburger Seniorenheim

Das hohe Infektionsgeschehen der vergangenen Tage hat sich nun auch ein Seniorenheim in Luxemburg-Stadt erreicht. In der Einrichtung «Op der Rhum» im Grund wurde vor anderthalb Wochen ein Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Die Verantwortlichen vermuten, dass der Erreger von außerhalb in das Altersheim getragen wurde.

In der Folge wurden die restlichen 220 Bewohner auf das Virus getestet. Das Ergebnis: 19 weitere Personen hatten sich angesteckt. Wie Nathalie Hanck, Sprecherin des Berteibers Servior erklärt, seien mehrere Infizierte ins Krankenhaus gebracht worden. «Eine vorerkrankte Person hat die Infektion nicht überlebt», sagt sie. Die Angehörigen der Bewohner seien zu jeder Zeit über die Lage informiert gewesen.

« Die Situation ist unter Kontrolle »

Die Ausbreitung des Virus sei möglich gewesen, da es eine Gruppe von demenzkranken Personen erreicht habe, die nicht in der Lage seien, eine Maske zu tragen und zu jedem Zeitpunkt Abstand zueinander zu halten. Die Infizierten seien allerdings rasch von den anderen Bewohnern getrennt worden.

«Die Situation ist jetzt unter Kontrolle, weil wir regelmäßig Tests durchgeführt haben und unser Personal auf den Umgang mit Viren geschult ist», sagt Hanck. Von den 20 positiven Fällen seien mittlerweile vier negativ getestet worden. Die Infektionsrate in unseren Institutionen liegt nach wie vor unter dem nationalen Durchschnitt. Und in den meisten unserer Zentren gab es überhaupt keine Covid-Fälle», so Hanck weiter.

(nm/L'essentiel)