«Wir beklagen uns hier über Kleinigkeiten»

«Es war ein außergewöhnliches und unvergessliches Abenteuer». Nach 35 Tagen im Osten Nepals in der Region Langtang ist Mylène, eine junge Osteopathin aus Belval, mit einer ganz anderen Mentalität in das Großherzogtum zurückgekehrt. «Ich bin mit vielen Fragen gegangen und mit einem völlig verändert zurückgekehrt. Ich bin viel gelassener.» Begleitet von einer anderen Osteopathin, Léa, und einem Ärzteteam arbeitete Mylène, um das tägliche Leben der Einwohner von Langtang zu erleichtern.

Die Französinnen besuchten vier Dörfer und wanderten etwa 35 Stunden. Dabei dauerte der Weg zwischen zwei Dörfern auch schon mal zwei volle Tage. «Mein Knöchel war am ersten Tag völlig geschwollen, ich hatte starke Schmerzen. Die Arbeitsbedingungen waren ganz anders als die im Großherzogtum. Manchmal waren es schon ein paar Stunden zu Fuß, um eine Apotheke zu erreichen, das ist eine komplizierte Situation für die Kranken», erklärt Mylène.

« Herz und Seele bleiben in Nepal »

In den Dörfern angekommen, gab das Team Anatomieunterricht, Stretching-Stunden, besuchte Waisenkinder und beriet Erwachsene unter anderem über das Verhalten im Falle von Verletzungen. «Sie brauchen wirklich Osteopathen und Augenärzte in den Bergen», bemerkte Mylène.

«Wir trugen manchmal drei Tage hintereinander die gleiche Kleidung und duschten höchstens ein oder zwei Mal pro Woche. Und das bei Temperaturen, die bei weitem nicht so mild sind wie in Luxemburg. Je höher wir kletterten, desto kälter wurde es. Im ersten Dorf waren es 20 Grad und im letzten Dorf 6 Grad und nachts bis -10 Grad.

Nach dieser einschneidenden Erfahrung ist die junge Frau wieder in Luxemburg, auch wenn «ihr Herz und ihre Seele in Nepal bleiben. Wir haben schwere Zeiten durchgemacht. Dort drüben leiden die Menschen, hier beklagen wir uns über Kleinigkeiten. Ich habe eine nepalesische Frau kennengelernt, die sich vor einiger Zeit ihr Schienbein gebrochen hatte. Leider heilte es nicht richtig. Sie hat starke Schmerzen und geht trotzdem weiter», erklärt Mylène. Eine Rückkehr in das Land ist für 2020 geplant.

(mm/L'essentiel)