«Die Großherzogin trifft die Entscheidungen»

Dies ist der heikelste Punkt des Waringo-Berichts. In den ersten Details, die in den letzten Wochen durchgesickert sind, wurde die Großherzogin als «außer Kontrolle» beschrieben. Der Bericht macht keinen Hehl aus dem Unbehagen am Auftreten der Souveränin und unterstreicht dabei insbesondere ihre Omnipräsenz.

«Die wichtigsten Entscheidungen auf dem Gebiet der Personalverwaltung, sei es in Bezug auf die Einstellung, die Zuweisung zu verschiedene Abteilungen oder die Entlassung, werden von S.R.H. der Großherzogin getroffen», heißt es in dem Bericht. Ihre Rolle «sollte jedoch nicht zum Gegenstand von Diskussionen werden», fährt Jeannot Waringo fort und erklärt, dass es «keine andere Lösung» gibt, als «die Funktionsweise unserer Monarchie zu reformieren».

« Aus Angst vor Tadel oder Verlust des Arbeitsplatzes »

Beschwichtigend und dennoch beunruhigend kommen diese Sätze gleich nach einer Beschreibung der schlechten Stimmung am Hof. «Angst der Mitarbeiter», «Angst vor Tadel oder Verlust des Arbeitsplatzes», «interne Kommunikation fast nicht vorhanden», Jeannot Waringos Bestandsaufnahme der Situation ist vernichtend.

Am Montag brach Großherzog Henri sein Schweigen: Er beklagte die «ungerechte» Behandlung seiner Frau. Der französisch-luxemburgische Moderator Stéphane Bern, verteidigte die Großherzogin gegen die, wie er fand, «sexistischen und machohaften» Angriffe und Vorurteile. Der der dem großherzoglichen Hof nahe stehende Bern brandmarkte diese als «luxemburgunwürdig» an.

(th/L'essentiel)