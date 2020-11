Mobilität dominiert bei Luxemburgs Großprojekten

Zahlreiche neue große Bauprojekte sind im Großherzogtum in Vorbereitung. Der Ausschuss für öffentliche Arbeiten im Parlament hat zwanzig Großprojekte aufgelistet, die im Laufe dieses parlamentarischen Jahres analysiert werden sollen. Das Gesetz sieht ein Follow-up für alle Projekte mit einem Budget von mehr als zehn Millionen Euro vor. «Die genauen Kosten und Termine sind noch nicht genau bekannt, sie werden noch in diesem Jahr evaluiert», so Chantal Gary (Déi Gréng), die zur Berichterstatterin für die Debatte ernannt wurde, gegenüber L'essentiel.

«Die Mobilität dominiert, insbesondere die sanfte Mobilität, mit sechs Projekten», so die Abgeordnete. Der Text sieht die Neugestaltung der Place de l'Étoile in der Hauptstadt, eine Überholung des Logistikzentrums der CFL in Bettemburg und Arbeiten an der Umgehung von Bonneweg vor. Für das letztgenannte Projekt «besteht die Idee darin, Bonneweg besser mit dem östlichen Teil des Bahnhofsviertels zu verbinden». Geplant sind auch erste Projekte zur Vorbereitung der künftigen Schnell-Tram sowie eine Verlängerung bis zum Bahnhof Ettelbrück. «All diese Projekte zielen darauf ab, die Lebensqualität zu verbessern. Das Ziel ist nicht der völlige Verzicht auf das Auto, sondern die Förderung der Multimodalität», erklärt Chantal Gary.

Bei diversen Bauprojekten wird «die Umwelt in den Vordergrund gestellt», entsprechend sollen auch ökologische Renovierungen durchgeführt werden. «Zum Beispiel wird ein Gebäude in der Caserne Grand-Duc Jean in Diekirch 60 Prozent seines Energiebedarfs selbst produzieren.», so Gary. Die gewonnene Energie soll dann direkt vor Ort genutzt werden, ohne zwischenzeitlich ins Netz eingespeist zu werden. Auch Umkleidekabinen und Duschen werden in den neuen Gebäuden eingeplant, damit Mitarbeiter mit dem Fahrrad kommen oder in der Mittagspause Sport machen können. «Auch hier muss der Staat mit gutem Beispiel vorangehen», erklärt Gary.

