Lidl hat den passenden Strickpulli zum Fest

Bereits vor einigen Monaten hatte die Supermarktkette Lidl einen Hype ausgelöst, als sie eine Reihe von Sportbekleidungs-Produkten, darunter auch Schuhe, auf den Markt brachte. Die Stücke wurden zu echten Sammlerstücken und verkauften sich sehr gut – auch wenn sie zunächst als Billigprodukte abgestempelt worden waren. Experten zufolge stiegen die Wiederverkaufspreise sprunghaft an. Nun hat die deutsche Kette, die in Europa 10.000 Geschäfte betreibt, zu Weihnachten wieder zugeschlagen – mit einem Strickpullover zum Preis von 8,99 Euro.

«Wir sehen, dass der Pullover den Kunden ins Auge springt, die ersten Reaktionen sind positiv», sagt Julien Wathieu, der Sprecher von Lidl für Belgien und Luxemburg gegenüber L'essentiel. In Belgien wurden die Pullover ab dem 24. November online zum Verkauf angeboten und waren sehr schnell ausverkauft. In Frankreich, wo die Pullover ab dem 16. Dezember verkauft werden, sind die Modefans bereits in freudiger Erwartung.

«Es ist immer schwierig, einen Hype vorherzusehen, aber alles, was den Stempel Lidl trägt, kann auch eine neue, jüngere Kundschaft anziehen», fügt Wathieu in Bezug auf die Strategie hinzu. «Wir wollen überraschen», sagt der Sprecher. Und die Rechnung ist wieder einmal aufgegangen. Mit einem Modell für Männer und einem für Frauen ist es der Marke gelungen, ein absichtlich überladenes und grelles Modeteil cool aussehen zu lassen. Ein «hässlicher Weihnachtspullover», wie manche sagen würden – aber einer, der für Aufsehen sorgen wird.

