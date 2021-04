Spielt das Wetter bei der Öffnung der Terrassen mit?

Der Sonnenschein und die fast sommerlichen Temperaturen der letzten Tage haben wahrscheinlich viele Luxemburger dazu gebracht, sich auf die Öffnung der Terrassen zu freuen. Die Abgeordneten der Chamber haben sich am Donnerstag darauf geeinigt, dass sie am kommenden Mittwoch wieder geöffnet werden sollen. Ein Kaffee oder ein Frühstück im Freien wären in der Tat mal wieder schön. Man sollte sich aber nicht zu früh freuen, denn das Wetter soll in den kommenden Tagen erst einmal schlechter werden, bevor man sich bedenkenlos auf die Terrasse des Lieblingsbistros oder -restaurants setzen kann.

Ab Dienstag soll es laut MétéoLux nämlich wieder frostig werden. Der Tag startet mit etwa zwei Grad unter Null und erreicht Höchsttemperaturen von drei Grad. Am Mittwoch, dem Tag der Wiedereröffnung, soll es ab 6 Uhr morgens losgehen. Um diese Zeit soll die Temperatur bei etwa einem Grad unter dem Gefrierpunkt liegen. Zum morgendlichen Kaffee wird in den weiteren Morgenstunden sogar ein wenig Schnee erwartet. Am Nachmittag werden leichter Regen und Temperaturen bis zu 9 Grad erwartet. Wer dann Lust verspürt, in die örtliche Bar zu gehen, sollte sich also eher warm anziehen.

In den kommenden Tagen soll sich das Wetter ähnlich gestalten, mit endlich etwas mehr Sonnenschein am darauf folgenden Montag, den 12. April. Für die ersten Tage der Wiedereröffnung der Terrassen gibt es bislang also nicht viel Anlass zu Optimismus. Es muss aber auch bedacht werden, dass die Wettervorhersagen, je weiter sie im Voraus getroffen werden, desto ungenauer und unzuverlässiger sind. Es besteht also noch etwas Hoffnung.

(JW/L'essentiel)