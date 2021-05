Eltern sind gegen Maskenpflicht in der Schule

Zum Schulstart nach den Pfingstferien warten einige Änderungen auf die Schüler Luxemburgs. Ab diesem Montag werden nämlich wieder sämtliche Schüler der höheren Klassen zum Präsenzunterricht erscheinen müssen. Das System der AB-Wochen wird somit nicht länger angewandt. Zudem werden den Schülern zwei Selbsttests pro Woche zur Verfügung gestellt. Anders als in der Grundschule, wo ein Test in der Schule und einer zu Hause durchgeführt wird, wenden Sekundarschüler beide Tests in der Schule an. Zudem besteht auch weiterhin die Maskenpflicht für Schüler ab sechs Jahren. Eltern teilen ihre Bedenken diesbezülich im Rahmen einer Petition, die am 18. Mai online ging, mit. Am Sonntag zählte sie mehr als 1360 Unterschriften.

Für Perrine Pouget, Mutter von drei Kindern im Alter von vier bis acht Jahren sei die Maskenpflicht innerhalb der Schule nicht länger nachvollziehbar. «Warum können Kinder, die bis zu zweimal pro Woche getestet werden, ihre Masken nicht abnehmen, während Erwachsene mit einem negativen Test in geschlossenen Räumen in Restaurants essen können?», heißt es im Petitionstext. Es wird gefordert, dass die Maske «wenigstens» im Freien und während des Unterrichts abgenommen werden kann. Bestenfalls werde die Pflicht im schulischen Raum gar abgeschafft.

Da der Anteil der positiv getesteten 0- bis 19-Jährigen steigt (33 Prozent zwischen dem 17. und 23. Mai, gegenüber 24 Prozent Mitte April), stellt die Petition die Wirksamkeit der Masken in der Schule in Frage. Man sei nicht zwingend gegen Tests, viel mehr würden die Petenten die «schweren Auswirkungen» des Maskentragens für die Schüler anprangern.

(Séverine Goffin et Nicolas Martin/L'essentiel)