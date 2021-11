Gültigkeit von Schnelltests sollen verkürzt werden

Die Stadtverwaltung Luxemburgs will an ihrer «Politik der günstigen Tests» festhalten. Das erklärte Bürgermeisterin Lydie Polfer (DP) am Dienstag. Mit einem von der Stadt ausgestellten Gutschein kosten die Schnelltests derzeit fünf Euro, ohne Gutschein 15 Euro. «Unsere Gutscheine sind noch bis Dezember gültig. Wir wollen uns auch an diesen Zeitplan halten. Das ist allerdings abhängig davon, ob die Regierung dahingehende Maßnahmen ergreift. Das scheint aber nicht der Fall zu sein», so Polfer weiter.

Aus der Regierung hört man derzeit allerdings andere Töne. Gegenüber L'essentiel erklärte eine Quelle am Montagabend , dass sich in der Hauptstadt «die Preise für die Schnelltests verdoppeln, sogar verdreifachen und ihre Gültigkeit von 48 auf 24 Stunden verkürzt» würden. Während viele der Meinung sind, dass die günstigen Tests den Impfverweigerern in die Karten spielen, sieht Polfer sie «im Gegenteil als ein Mittel, niemanden auszuschließen. Sie ermöglichen jedem am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen».

« Wir brauchen mehr Platz »

Die Stadtverwaltung hat sich derweil mit der Arbeit des Corona-Testzentrums in der Grand-Rue zufrieden gezeigt. «Seit Mai wurden dort fast 38.000 Tests durchgeführt. Dazu kommen etwa 6000 Tests aus den teilnehmenden Apotheken», sagte Polfer. Seit dem vergangenen Samstag verfügt das Testzentrum auch über eine Impfstelle, die im Obergeschoss des Gebäudes eingerichtet wurde. Am Eröffnungstag nutzen 71 Personen das Impfangebot, am Montag kamen 110 Personen.

Da die Stadtverwaltung in den kommenden Wochen aber einen großen Andrang im Zentrum in der Grand-Rue erwartet, soll nun ein neuer Standort gefunden werden, an dem Tests und Impfungen vorgenommen werden. «Wir brauchen mehr Platz, weil die Warteschlangen immer länger werden. Die Grand-Rue ist es nicht ideal, vor allem an den Samstagen während des Wochenmarktes», erklärt Polfer. Der neue Standort werde im Stadtzentrum bleiben. Nähere Details will die Bürgermeisterin in den kommenden Tagen liefern.

(Joseph Gaulier/L'essentiel)