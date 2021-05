João Carneiro bricht Luxemburger Rekord

Nach dem neuen Landesrekord auf 400 Meter Freistil durch Pit Brandenburger am Montag, hat João Carneiro am Dienstag bei den Schwimm-Europameisterschaften in Budapest nun auch den nationalen Rekord über 200 Meter Schmetterling gebrochen.

Der 17-Jährige aus Luxemburg schwamm eine Bestzeit von 2:01,92 Minuten und übertrumpfte damit den bisherigen Rekord von Raphaël Stacchiotti (2:02,60 Minuten) aus dem Jahr 2017. Trotz seiner Leistung schaffte es João Carneiro als 32. nicht aus den Vorläufen.

(ng/L'essentiel)